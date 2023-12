Vorsicht vor T Rowe Price!

Der Aktienkurs von T Rowe Price hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 17,01 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -31,17 Prozent für T Rowe Price entspricht. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,72 Prozent im letzten Jahr, und T Rowe Price lag 24,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wurde T Rowe Price in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte T Rowe Price interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Änderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 5 Neutral und 6 Schlecht Einschätzungen für T Rowe Price abgegeben, was im Schnitt einem "Schlecht"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu T Rowe Price vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 96,73 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die T Rowe Price-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die T Rowe Price-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 107,33 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 108,69 USD, was einer geringen Abweichung von +1,27 Prozent entspricht, und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 98,46 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+10,39 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält T Rowe Price für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.