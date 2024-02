Vorsicht vor der System1-Aktie!

Die Analyse des Sentiments und der Buzz rund um die Aktie von "System" zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten eher schwach war. Dies deutet auf unterdurchschnittliche Aktivität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für das System in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der System derzeit bei 2,28 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 1,73 USD lag, ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht". Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, hier liegt die Differenz bei -10,36 Prozent und erzeugt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass private Nutzer in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über "System" sprachen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen (RSI) als auch für den Zeitraum von 25 Tagen (RSI25). Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".