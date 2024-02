Vorsicht vor der Synthetic Biologics-Aktie!

Die Stimmung und der Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Für Theriva Biologics hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Theriva Biologics gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Theriva Biologics-Aktie aktuell 0,57 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,49 USD deutlich darunter, was einer Abweichung von -14,04 Prozent im Vergleich entspricht. Somit erhält Theriva Biologics eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird Theriva Biologics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Theriva Biologics liegt bei 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent in der Branche "Biotechnologie" liegt. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Theriva Biologics wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Theriva Biologics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.