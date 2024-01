Vorsicht vor der Symrise-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symrise liegt derzeit bei 57, was bedeutet, dass die Börse 57,22 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 97 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Symrise festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Symrise insgesamt auch ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Symrise diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Die Dividende von Symrise liegt bei 1,07 %, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,74 % in der Chemikalienbranche. Diese Differenz von 3,67 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Symrise basierend auf verschiedenen Kriterien wie KGV, Sentiment, Anlegerdiskussionen und Dividende.