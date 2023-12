Vorsicht vor der Sw Umwelttechnik Stoiser, Wolschner-Aktie?

Die technische Analyse zeigt, dass Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner-Aktien derzeit eine neutrale Bewertung erhalten. Der 50- und 200-Tage gleitende Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu dieser Einschätzung führt. Im Branchenvergleich hat die Aktie in der Industrie einen Return von 5,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche "Bauwesen" über dem Durchschnitt liegt und zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividende von Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner liegt bei 0 %, im Gegensatz zum Branchendurchschnitt von 2,81 % in der Bauwesen-Branche. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner liegt bei 22,22, was als positiv bewertet wird. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 43,59 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich dadurch eine gute Gesamteinschätzung für die Aktie.