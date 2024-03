Vorsicht vor Super Retail!

Die Super Retail-Aktie wird derzeit in der technischen Analyse hinsichtlich der 200-Tage-Linie (GD200) bei 13,41 AUD positiv bewertet. Der Aktienkurs schloss bei 14,87 AUD, was einem Abstand von +10,89 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 15,89 AUD, was einer Differenz von -6,42 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen und Beiträgen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung fällt ebenfalls negativ aus, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Abschließend wurde die Super Retail-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis fällt hingegen neutral aus.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Super Retail-Aktie, wobei die technische Analyse eher neutral bis schlecht ausfällt, das langfristige Stimmungsbild "Schlecht" ist, und die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.