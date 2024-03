Vorsicht vor der Sumitomo Mitsui Trust Holdings-Aktie?

Das japanische Finanzunternehmen Sumitomo Mitsui wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Zunächst wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei 22,59 liegt und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" von 1075 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 3,75 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine neutrale Bewertung.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance ergibt sich eine Unterperformance von -7,33 Prozent im Branchenvergleich und eine Unterperformance von 2,99 Prozent im Sektorvergleich. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Sumitomo Mitsui in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund dieser Faktoren mit "Gut" bewertet.