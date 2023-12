Vorsicht vor der Sumitomo ChemicalADR-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Aktie von Sumitomo Chemical wird derzeit als unterbewertet betrachtet, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 100,47 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 55,17. Dies führt zu einer Einstufung "Schlecht" aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Rendite hat die Aktie im letzten Jahr eine negative Entwicklung von -27,99 Prozent verzeichnet, was 53,45 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 25,46 Prozent, und Sumitomo Chemical liegt derzeit 53,45 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sumitomo Chemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 404,25 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 327,2 JPY liegt, was einer Abweichung von -19,06 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine Unterperformance auf, mit einem letzten Schlusskurs von 382,34 JPY, was einer Abweichung von -14,42 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sumitomo Chemical ausgetauscht, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.