Vorsicht vor der StorageVault Canada-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er gilt als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Storagevault Canada-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 52, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 37,9 liegt. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Storagevault Canada in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen im letzten Jahr waren alle 4 Bewertungen "Gut". Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 7,19 CAD, was ein Aufwärtspotential von 37,96 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit neun grünen Tagen und keinen negativen Diskussionen. Drei Tage waren größtenteils neutral, und in den letzten Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.