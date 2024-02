Vorsicht vor der Stora Enso Oyj PK-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Stora Enso Oyj":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Stora Enso beträgt das aktuelle KGV 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19 für Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" darauf hinweist, dass Stora Enso aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Redaktion schätzt die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" ein.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Stora Enso liegt aktuell bei 55,32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass der Titel auch auf dieser Basis als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Stora Enso in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was darauf hindeutet, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Stora Enso-Aktie ein Durchschnitt von 11,63 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11.165 EUR (-4 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (11,94 EUR) weist darauf hin, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,49 Prozent) liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Stora Enso für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.