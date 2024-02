Vorsicht vor der Stavely Minerals-Aktie!

Das Sentiment und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Neben den Analysen aus Bankhäusern können die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage zeigen. In Bezug auf Stavely Minerals zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Dementsprechend erhält die Aktie von Stavely Minerals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Stavely Minerals als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 76,92, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 66,67 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength Indikator ergibt somit ein "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stavely Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,08 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,028 AUD liegt, was einer Abweichung von -65 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,04 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -30 Prozent. Somit wird die Stavely Minerals-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Stavely Minerals wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominieren vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Stavely Minerals auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit eine "Schlecht"-Bewertung.