Vorsicht vor der Standard Lithium-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Standard Lithium. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 96,55 Punkte, was darauf hindeutet, dass Standard Lithium derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Standard Lithium daher als "Schlecht" in Bezug auf diesen Analysepunkt bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 401,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" übertrifft Standard Lithium den Durchschnitt um 416,14 Prozent. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Ebene mit "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Standard Lithium-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 4,44 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,64 CAD liegt, was einer Abweichung von -63,06 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt von 2,85 CAD liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (um 42,46 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Standard Lithium auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt Standard Lithium mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau von 3,63 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Ausschüttung als niedrig bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.