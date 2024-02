Vorsicht vor Standard Lithium!

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Standard Lithium eine beeindruckende Performance von 401,68 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,58 Prozent gefallen, was Standard Lithium eine Outperformance von +422,26 Prozent in dieser Branche beschert. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -20,58 Prozent, wobei Standard Lithium um 422,26 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Standard Lithium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,16 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,82 CAD deutlich darunter liegt (-56,25 Prozent Unterschied). Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,28 CAD über dem letzten Schlusskurs (-20,18 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. In Summe ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating für die Standard Lithium-Aktie.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in Standard Lithium derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was einen geringeren Ertrag von 3,45 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt ausmacht. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Standard Lithium liegt bei 54,84, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".