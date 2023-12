Vorsicht vor der Staffing 360 Solutions-Aktie!

Die technische Analyse der Aktie von Staffing zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 0,9 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,41 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -54,44 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,54 USD, was einem Abstand von -24,07 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab fünf Tage mit positiven Diskussionen und keine negativen. Die Anleger waren insgesamt acht Tage lang überwiegend neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Staffing. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Staffing eine Rendite von 0 Prozent auf, was 5,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentabel eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator in der technischen Analyse. Der RSI der Staffing liegt bei 75, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,38 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".