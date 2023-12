Vorsicht vor der Staffing 360 Sol.dl-00001-Aktie!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergab ein trübes Bild für die Staffing-Aktie. Die Stimmung der Anleger verschlechterte sich im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was dazu führte, dass es aus dem Fokus der Anleger rückte und ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhielt.

In fundamentalen Kriterien schneidet die Staffing-Aktie besser ab. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,89 liegt sie unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies kann als "günstig" bezeichnet werden und führt zu einem "Gut" in der Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse gemischte Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI von 75 Punkten deutet darauf hin, dass die Staffing-Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung, was zu einem insgesamt "Schlecht" für diesen Punkt führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Staffing 0 Prozent und liegt somit unter dem Mittelwert für diese Aktie. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Ergebnisse für die Staffing-Aktie, wobei fundamentale Kriterien besser abschneiden als Sentiment und Buzz sowie Dividendenpolitik.