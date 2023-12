Vorsicht vor der Sparx Technology-Aktie?

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. Die Analyse von Sparx basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Sparx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso ist der RSI25 mit einem Wert von 50 neutral, was Sparx auch hier eine "Neutral"-Bewertung einbringt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ist die Sparx-Aktie derzeit neutral bewertet. In den sozialen Medien wurde weder eine besonders positive noch negative Stimmung bezüglich Sparx festgestellt. Das Meinungsbild der Anleger bringt somit eine insgesamt neutrale Bewertung hervor.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Sparx derzeit ein "Schlecht"-Rating hat. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,005 CAD liegt, was einer Abweichung von -75 Prozent entspricht. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen in den sozialen Medien erkennbar ist. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden. Somit erhält Sparx für diese Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.