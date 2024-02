Vorsicht vor South China!

Der Aktienkurs von South China hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 4,73 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -6,73 Prozent für South China führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,86 Prozent, wobei South China um 2,86 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von South China derzeit bei 0,04 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,045 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +12,5 Prozent und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,05 HKD, was bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -10 Prozent hat und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100 hat, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 62,5, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für South China.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte, 6,22) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die South China-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.