Vorsicht vor Songz Automobile Air Conditioning!

Die technische Analyse der Songz Automobile Air Conditioning-Aktie zeigt einige negative Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,71 CNH, während der aktuelle Kurs bei 7,24 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,1 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (7,88 CNH) liegt unter dem aktuellen Kurs, mit einer Abweichung von -8,12 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 84 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,63, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher auch nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Songz Automobile Air Conditioning.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten dagegen auf eine positive Anlegerstimmung hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen zu dem Unternehmen, wodurch die Redaktion zu dem Schluss kommt, dass die Aktie als "Gut" einzustufen ist.

Was die Dividenden betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Aktie von Songz Automobile Air Conditioning bei 0,4%, was 1,12 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Songz Automobile Air Conditioning-Aktie, wobei die technische Analyse und die Dividendenpolitik negativ, und die Anlegerstimmung positiv ausfallen.