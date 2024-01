Vorsicht vor der SolarEdge-Aktie?

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für Solaredge 13 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings haben jüngere Berichte der Analysten zu einem anderen Urteil geführt - das durchschnittliche Rating für das Solaredge-Wertpapier im letzten Monat war neutral (0 positive, 1 neutrale, 0 negative Bewertungen). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf der Meinung der Analysten liegt bei 329,38 USD. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 71,84 USD, um 358,48 Prozent steigen könnte, was einer positiven Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält die Solaredge-Aktie also eine positive Bewertung aus Sicht der Analysten.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität für die Solaredge-Aktie in den letzten Monaten erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was als positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Solaredge aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -2,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Solaredge eine negative Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten beiden Wochen wurde über Solaredge besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend negative Themen präsent, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält die Solaredge-Aktie auf Basis der Bewertung durch Analysten, das Sentiment und die Dividendenpolitik eine negative Gesamtbewertung.

