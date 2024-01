Vorsicht vor der Soken Chemical & Engineering-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dabei liefert der RSI einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Bei Soken Chemical & Engineering wird der 7-Tage-RSI auf 6,9 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige RSI25 liegt bei 42,49, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Alles in allem erhält Soken Chemical & Engineering eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Soken Chemical & Engineering-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Soken Chemical & Engineering-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1931,03 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2416 JPY liegt, was einer Abweichung von +25,11 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (2285,04 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Abweichung von +5,73 Prozent auf. Insgesamt wird Soken Chemical & Engineering auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral sind und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen aufgreifen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für Soken Chemical & Engineering.