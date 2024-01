Vorsicht vor der Snowflake-Aktie?

Die Snowflake-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 164,25 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Kurs von 189,12 USD festgestellt, was einer Steigerung von 15,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt, der bei 175,1 USD liegt, zeigt mit einer Abweichung von +8,01 Prozent eine positive Tendenz. Somit erhält die Snowflake-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Snowflake-Aktie liegt bei 68,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine negative Stimmung wider, die vor allem in den sozialen Medien zu erkennen ist. Die Diskussionen konzentrieren sich hauptsächlich auf negative Themen rund um Snowflake, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung führt.