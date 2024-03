Vorsicht vor Snowflake!

Analystenbewertung: Im letzten Jahr haben Analysten Snowflake 4 Mal mit "Gut" und 1 Mal mit "Neutral" bewertet. Eine langfristige Bewertung von institutioneller Seite ergibt also ein "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 159,03 USD wird von Analysten positiv bewertet. Sie erwarten eine Entwicklung von 31,21 Prozent und ein mittleres Kursziel von 208,67 USD, was als positiv angesehen wird. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten daher die Stufe "Gut".

Sentiment und Buzz: Die Kommunikation im Internet spielt bei der Bewertung einer Aktie eine wichtige Rolle. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden für die Bewertung von Snowflake betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung.

Technische Analyse: Die vergleichende Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 175,54 USD mit dem aktuellen Kurs (159,03 USD) ergibt eine Abweichung von -9,41 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 197,07 USD über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Snowflake von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". In den vergangenen Tagen wurden ebenfalls überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.