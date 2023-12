Vorsicht vor der Sivers Semiconductors-Aktie?

Die Sivers Semiconductors-Aktie wird momentan anhand verschiedener Indikatoren bewertet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,86 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 6,825 SEK liegt, was einer geringen Abweichung von -0,51 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 5,9 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 15,68 Prozent darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Sivers Semiconductors basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Sivers Semiconductors in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral aufgenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Bewertung als "Gut" mit einem Wert von 10,37 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 37,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut" basierend auf dem Gesamtbild.