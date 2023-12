Vorsicht vor der Simply Better Brands-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Simply Better Brands":

Die technische Analyse der Simply Better Brands zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,32 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,22 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -31,25 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,25 CAD, was einem Abstand von -12 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie von Simply Better Brands daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz haben wir die Stimmung rund um die Aktie von Simply Better Brands untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Simply Better Brands blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Simply Better Brands bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Simply Better Brands liegt bei 57,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 61,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Simply Better Brands von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies zeigt sich in der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Simply Better Brands.