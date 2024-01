Vorsicht vor der Silver Range-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) der Silver Range-Aktie zeigt eine überkaufte Situation an, da er bei 80 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Silver Range-Aktie 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent auf. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Silver Range-Aktie mit -20,69 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,03 Prozent. Auch hier liegt die Silver Range-Aktie mit 9,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Silver Range-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Silver Range-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

