Vorsicht vor der Silk Road Medical Inc-Aktie?

Die technische Analyse von Silk Road Medical-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt für 50 und 200 Tage deutet auf unterschiedliche Bewertungen hin. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt bei 17,11 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 15,7 USD liegt. Auf dieser Basis erhält Silk Road Medical eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,47 USD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird Silk Road Medical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Silk Road Medical-Aktien ist positiv, mit 4 positiven Bewertungen und keinem neutralen oder negativen Rating. Das Kursziel der Analysten liegt bei 41,67 USD, was einer potenziellen Performance von 165,39 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Auch die Stimmung der Anleger ist positiv, wie auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren zu erkennen ist. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Somit wird Silk Road Medical hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten auf ein "Neutral"-Rating hin, da Silk Road Medical weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Silk Road Medical-Aktien auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und der Anlegerstimmung.