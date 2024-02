Vorsicht vor Sify!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eines der Instrumente, das in der technischen Analyse verwendet wird, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Sify-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 43,48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 68, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Sify-Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 150 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,1 für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" deutlich überbewertet ist. Dementsprechend erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,72 USD für die Sify-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,29 USD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 1,6 USD und einem letzten Schlusskurs, der 19,38 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt, eine negative Entwicklung, die ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance der Sify-Aktie im Vergleich zum Sektor "Telekommunikationsdienste" mit einer Rendite von -21,82 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,76 Prozent, was die schwache Performance von Sify mit einer Rendite von 18,05 Prozent im vergangenen Jahr unterstreicht. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.