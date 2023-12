Vorsicht vor Sify!

Die Aktie von Sify wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 60,52 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (33,27) ist die Aktie um 82 Prozent überbewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer fundamentalen Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Sify als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Sify-Aktie beträgt 14,29, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Der RSI25-Wert beträgt 33,83, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Gut" eingestuft.

Im Bereich der Dividenden schüttet Sify derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Diversifizierten Telekommunikationsdiensten. Die Differenz beträgt 9,57 Prozentpunkte (0 % gegenüber 9,57 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die langfristige Kommunikation im Netz hat die Aktie von Sify in den vergangenen Monaten nur eine geringe Aktivität gezeigt. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Sify führt.