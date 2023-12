Vorsicht vor der Siemens Energy-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument, das in der technischen Analyse genutzt wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse zeigt, dass Siemens Energy derzeit als überkauft eingestuft wird. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 74,06 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis das Unternehmen als neutral einstuft.

Das Anleger-Sentiment für Siemens Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass die Anleger vor allem negative Themen ansprechen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer unterdurchschnittlichen Aktivität geführt, was zu einer negativen Bewertung für Siemens Energy aus technischer Sicht führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10,28 EUR der Siemens Energy-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,11 EUR eine Abweichung von -36,19 Prozent aufweist, was zu einer negativen Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 10,59 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.