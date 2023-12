Vorsicht vor Siemens Energy!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Siemens Energy liegt bei 60,96, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 43,73, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für Siemens Energy.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Siemens Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 15,98 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (11.005 EUR) um -31,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von +4,12 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Siemens Energy somit als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zu Siemens Energy veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben sich jedoch hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen befasst, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über Siemens Energy eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.