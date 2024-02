Vorsicht vor Sichuan Meifeng Chemical!

Die Diskussionen über Sichuan Meifeng Chemical Ind in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen dabei die negativen Meinungen. Auch die behandelten Themen waren größtenteils negativ, weshalb unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" einstuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Sichuan Meifeng Chemical Ind aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" erzielte Sichuan Meifeng Chemical Ind in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,76 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -25,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,31 Prozent für Sichuan Meifeng Chemical Ind. Im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -25,08 Prozent, wobei Sichuan Meifeng Chemical Ind um 0,31 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sichuan Meifeng Chemical Ind bei 7,65 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,76 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -11,63 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 7,08 CNH, sodass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -4,52 Prozent als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtrating von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Sichuan Meifeng Chemical Ind in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse für diese Aktie hindeutet. Auch hier erhält Sichuan Meifeng Chemical Ind eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.