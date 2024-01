Vorsicht vor Sichuan Chengfei Integration!

Die Diskussionen rund um Sichuan Chengfei Integration auf den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sichuan Chengfei Integration liegt bei 75,91 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der RSI25 liegt bei 67,9, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Sichuan Chengfei Integration in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 0,27 Prozent liegt Sichuan Chengfei Integration 1,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Sichuan Chengfei Integration eine Performance von -28,11 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 12,01 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -40,12 Prozent im Branchenvergleich und eine Unterperformance von 34,55 Prozent im Sektorvergleich. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.