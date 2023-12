Vorsicht vor der Shibaura Machine-Aktie?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Shibaura Machine liegt derzeit bei 68,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,66 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz, also starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, lassen sich mithilfe einer Analyse präzise erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Shibaura Machine jedoch kaum verändert, und die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie erneut eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist Shibaura Machine derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3884,6 JPY, während der Kurs der Aktie (3605 JPY) um -7,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3798,3 JPY, was einer Abweichung von -5,09 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Shibaura Machine derzeit eine Dividendenrendite von 3,04 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,91 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,13 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.