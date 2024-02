Vorsicht vor der Shenzhen Tellus-Aktie?

Die Shenzhen Tellus ist laut technischer Analyse mit einem Kurs von 15,29 CNH derzeit -3,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,11 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Shenzhen Tellus derzeit eine Dividendenrendite von 0,19 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,42 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse der Shenzhen Tellus innerhalb von 7 Tagen eine überverkaufte Situation aufweisen, da der RSI bei 20,39 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Einstufung daher für diese Kategorie als "Gut" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Shenzhen Tellus war in den letzten Tagen neutral, wobei die Diskussion an drei Tagen hauptsächlich von positiven Themen geprägt war, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Insgesamt haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Tellus unterhalten. Als Ergebnis wird die Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.