Vorsicht vor der Shenzhen Sunrise New Energy-Aktie?

Der Aktienkurs von Shenzhen Sunrise New Energy hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor eine Rendite von -5,66 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Chemikalien-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -8,14 Prozent, und auch hier liegt Shenzhen Sunrise New Energy mit 2,48 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Sunrise New Energy liegt bei 184, was im Vergleich zu Werten aus der Chemikalien-Branche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) legt die Aktie von Shenzhen Sunrise New Energy als Neutral-Titel fest. Für den RSI7 von sieben Tagen ergibt sich ein Wert von 39,29, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und für den RSI25 von 25 Tagen beträgt der Wert 38,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde Shenzhen Sunrise New Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Nach Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den vergangenen Wochen zu diesem Wert ergibt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung. Zusammengefasst lässt sich daraus ableiten, dass die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Gut" erlaubt. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.