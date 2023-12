Vorsicht vor der Shenzhen Soling Industrial-Aktie!

Der Aktienkurs von Shenzhen Soling Industrial wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,51 Prozent auf, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" eine Unterperformance von 10,51 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 13,04 Prozent, wobei Shenzhen Soling Industrial derzeit 16,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verzeichnete Shenzhen Soling Industrial in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shenzhen Soling Industrial aktuell bei 5,51 CNH verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,35 CNH aus dem Handel und baute damit einen Abstand von -2,9 Prozent auf. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage weist die Aktie eine Differenz von -6,47 Prozent auf, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Shenzhen Soling Industrial ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 182,22 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.