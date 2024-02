Vorsicht vor der Shenzhen Prolto Supply Chain Management-Aktie!

Die Shenzhen Prolto Supply Chain Management-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie bei 8,35 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 4,67 CNH, was einem Unterschied von -44,07 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (-40,89 Prozent Abweichung) erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Insgesamt wird die Shenzhen Prolto Supply Chain Management-Aktie daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" und "Neutral" führt. Somit wird Shenzhen Prolto Supply Chain Management insgesamt mit einem "Schlecht"-Wert bewertet.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Shenzhen Prolto Supply Chain Management-Aktie mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 91,13 als überkauft gilt. Auch der RSI25-Wert von 81 deutet darauf hin, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".