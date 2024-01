Vorsicht vor der Shenzhen Overseas Chinese Town-Aktie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Overseas Chinese Town-Aktie liegt bei 91,25, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint, obwohl Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist die Aktie einen Abstand von 0 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Shenzhen Overseas Chinese Town in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 34,87 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Immobilien"-Sektors liegt die Rendite mit -44,98 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit eine Unterperformance von 2,56 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Shenzhen Overseas Chinese Town-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine Unterperformance aufweist. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, jedoch eine Unterperformance in Bezug auf die Aktienkursentwicklung, Dividendenrendite und technische Analyse.