Vorsicht vor Shenzhen Huaqiang Industry!

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Die Shenzhen Huaqiang Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,81 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 10,54 CNH, was einem Unterschied von -10,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,44 CNH liegt mit einem Schlusskurs von -7,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine erhöhte Aktivität bei Shenzhen Huaqiang Industry festgestellt werden, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Shenzhen Huaqiang Industry in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an 13 Tagen grün und an keinem Tag negativ. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Shenzhen Huaqiang Industry-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis überkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Shenzhen Huaqiang Industry gemäß dieser Analyse.