Vorsicht vor der Shenzhen Everbest Machinery Indus-Aktie!

Shenzhen Everbest Machinery Industry wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen im Zusammenhang mit diesem Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In den letzten Wochen konnte bei Shenzhen Everbest Machinery Industry keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Shenzhen Everbest Machinery Industry keine Auffälligkeiten in diesem Punkt registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Zusammengefasst erhält Shenzhen Everbest Machinery Industry in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Shenzhen Everbest Machinery Industry liegt bei 80,35, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 80,82 und führt ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Shenzhen Everbest Machinery Industry mit 17,22 CNH derzeit um -32,15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -41,82 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.