Vorsicht vor der Shenghe-Aktie?

Die technische Analyse der Shenghe-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 12,44 CNH verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs einen Abstand von -19,61 Prozent aufgebaut hat, selbst wenn er bei 10 CNH gehandelt wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,52 CNH, was einer Differenz von -4,94 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Shenghe-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,77 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -21,65 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -8,13 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent hatte, liegt Shenghe um 21,65 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenghe-Aktie liegt bei 55,06, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird auch in diesem Fall eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit ein "Neutral" signalisiert. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Shenghe-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen überwogen die negativen Themen in den Diskussionen, während an sieben Tagen die positive Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenghe gesprochen. Aufgrund dieser gemischten Stimmungslage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.