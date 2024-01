Vorsicht vor der Shaw Brothers-Aktie?

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,27 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem Telekommunikationsdienstesektor liegt Shaw Brothers damit 4,38 Prozent über dem Durchschnitt (-12,65 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Textilien Bekleidung und Luxusgüter Branche beträgt -16,39 Prozent. Shaw Brothers liegt aktuell 8,12 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shaw Brothers in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Shaw Brothers in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shaw Brothers-Aktie hat einen Wert von 9, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Bewertung auf 25-Tage-Basis jedoch neutral, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shaw Brothers.

In der technischen Analyse ist die Shaw Brothers-Aktie mit einem Kurs von 0.128 HKD inzwischen -1,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -24,71 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.