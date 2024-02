Vorsicht vor Shanxi Securities!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Shanxi Securities wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. In Bezug auf die Stimmungsänderung wurden kaum Änderungen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Shanxi Securities in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanxi Securities liegt bei 40,74, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Shanxi Securities 32, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" als neutral bewertet wird.

Die Performance von Shanxi Securities in den letzten 12 Monaten zeigt eine Unterperformance von -16,99 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.