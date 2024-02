Vorsicht vor Shantou Dongfeng Printing Factory!

Der Aktienkurs von Guangdong Dfp New Material hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") mit einer Rendite von -26,89 Prozent um mehr als 2 Prozent verringert. Dies liegt auch unter der mittleren Rendite der "Behälter & Verpackung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei -24,7 Prozent lag. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Dfp New Material-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,14 CNH. Der letzte Schlusskurs von 3,51 CNH weicht somit um -15,22 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,86 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -9,07 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei den Anlegern wurde Guangdong Dfp New Material in den letzten zwei Wochen eher neutral bewertet, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Trotzdem wurden auch 3 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Messung der Anleger-Stimmung führt.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Guangdong Dfp New Material wurde langfristig als unterdurchschnittlich gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.