Vorsicht vor der Shanghai Shenda Textile, Garments-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Shanghai Shenda betrachten, zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 70,37 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Für den 25-Tage-RSI hingegen ist Shanghai Shenda weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. In Bezug auf Shanghai Shenda deutet die mittlere Diskussionsintensität auf eine "Neutral"-Einstufung hin, während die Rate der Stimmungsänderung eher negativ war und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für diesen Punkt eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Shanghai Shenda im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,56 Prozent erzielt, was 8,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Händler" liegt Shanghai Shenda aktuell 14,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt drei Tagen eingestellt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Shenda gesprochen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.