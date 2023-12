Vorsicht vor der Shanghai Flyco Electrical Appliance-Aktie!

Die Analyse von Shanghai Flyco Electrical Appliance zeigt interessante Ergebnisse in Bezug auf die Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität war in letzter Zeit gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Shanghai Flyco Electrical Appliance im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,91 Prozent erzielt, was 21,93 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -8,09 Prozent, und Shanghai Flyco Electrical Appliance liegt aktuell 18,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist jedoch überwiegend positiv. Die Diskussion drehte sich vor allem um positive Themen und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Daher erhält Shanghai Flyco Electrical Appliance in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Aktie sowohl für den 7-Tage-RSI als auch den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher für Shanghai Flyco Electrical Appliance eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität und den Aktienkurs, während die Anlegerstimmung positiv ist und der RSI neutral ist.