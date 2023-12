Vorsicht vor Shanghai Dazhong Public Utilities!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Shanghai Dazhong Public Utilities ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings haben tiefere Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Shanghai Dazhong Public Utilities mit einer Rendite von 1,87 Prozent um mehr als 2 Prozent darüber. Die "Gasversorgungsunternehmen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0 Prozent, wobei Shanghai Dazhong Public Utilities mit 1,87 Prozent auch hierüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit 3,23 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs (2,98 CNH) eine Abweichung von -7,74 Prozent aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 3,09 CNH, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt ist (-3,56 Prozent). Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Dazhong Public Utilities-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Shanghai Dazhong Public Utilities.