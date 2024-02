Vorsicht vor der Shanghai Daimay Automotive Interior-Aktie?

Die Shanghai Daimay Automotive Interior-Aktie hat in den letzten Monaten eine neutrale Stimmung und Diskussionsintensität erlebt. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein schlechtes Rating, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 13,85 CNH lag, was einen Unterschied von -10,93 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 14,03 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem neutralen Rating führt.

Die Rendite der Aktie lag im vergangenen Jahr bei 8,82 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 19,13 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Aktie mit einer Rendite von 18,22 Prozent über dem Durchschnitt, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt in beiden Fällen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Shanghai Daimay Automotive Interior-Aktie basierend auf der Stimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.