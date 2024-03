Vorsicht vor Shanghai AJ!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shanghai Aj liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 39,23 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanghai Aj eingestellt waren, mit insgesamt zehn positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shanghai Aj daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Shanghai Aj im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,62 Prozent erzielt hat, was 17,07 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -3,61 Prozent, und Shanghai Aj liegt aktuell 14,01 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.