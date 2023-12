Vorsicht vor Shandong Minhe Animal Husbandry!

Die Shandong Minhe Tierhaltung befindet sich derzeit laut der technischen Analyse auf einem "Schlecht"-Niveau. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Unternehmens liegt bei 17,01 CNH, während der Aktienkurs (12,21 CNH) um -28,22 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage, der bei 13 CNH liegt, zeigt eine Abweichung von -6,08 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Minhe Animal Husbandry einen Wert von 32 auf. Im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält Shandong Minhe Animal Husbandry daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Performance der Shandong Minhe Animal Husbandry-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -40,94 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -34,78 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite 34,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shandong Minhe Animal Husbandry-Aktie überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Shandong Minhe Animal Husbandry-Aktie.